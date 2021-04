Anvisa autoriza testes clínicos de vacina produzida no Canadá

O imunizante em teste usa tecnologia de partícula semelhante ao coronavírus e é composta da proteína S expressa em forma de partículas parecidas com vírus (VLPs), coadministradas com um adjuvante.

O ensaio clínico no Brasil é da fase três, que serão usados 30 mil voluntários, sendo 3.500 brasileiros. Os testes também vão ocorrer no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Europa.

A Anvisa aprovou, nesta quinta-feira (8), um novo ensaio clínico de vacina contra Covid-19 no Brasil. O imunizante é produzido em parceria das farmacêuticas Medicago R&D Inc, do Canadá e GlaxoSmithKline (GSK), do Reino Unido.

