Aneel aprova consulta pública para revisão de aumento na conta de energia

A consulta pública para discutir a mudança no valor das bandeiras tarifárias foi aprovada por unanimidade pela direção da Aneel. Com isso, a sociedade tem 45 dias para se manifestar sobre a proposta.

O parecer da Aneel propõe um aumento de 10% no valor da bandeira vermelha no patamar 1, saindo de R$ 4,16 para R$ 4,59 a cada 100 quilowatts/hora de consumo. Além disso, prevê um aumento de 21% no patamar 2 da bandeira vermelha, a mais cara, saindo de R$ 6,24 para R$ 7,57 a cada 100 quilowatts/hora.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), aprovou, nesta terça-feira (23), a convocação de uma consulta pública para colher contribuições da sociedade sobre a proposta de revisão das bandeiras tarifárias, com aumento da bandeira vermelha e redução do valor da amarela.

