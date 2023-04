Amanda celebra vaga na final do BBB 23 e pede voto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Confessionário, Amanda comemorou por ser a primeira finalista do BBB 23 (Globo). A médica também pediu votos para Aline Wirley ficar no programa, por ser seu pódio desde o início.

Amanda: "Que prova, hein? Depois que o Tadeu falou ontem no ao vivo estou imaginando as caras que eu devo ter feito. Eu ativo o modo sobrevivência, não estou nem aí. O importante é que conseguir chegar, ganhar a prova e primeira finalista do BBB 23."

Amanda: "Estou muito feliz, ainda mais porque cheguei até aqui com as meninas. Esse Paredão também super difícil, gosto das três, lógico que Aline é meu pódio. Gostaria muito que ela ficasse, mas confio bastante em vocês."

Amanda: "Gente, eu estou na final. Vocês têm ideia? Eu abri a casa e vou fechar, vou apagar a luz aqui. Já peço para todo mundo que torce por mim já ficar com o dedinho aí para votar para eu ganhar esse programa. Eu vim aqui para ganhar."