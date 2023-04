Larissa conta por que quer vencer o BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Raio-X, Larissa pontuou que ganhar o BBB 23 (Globo) é seu sonho, e estar com as aliadas torna o momento ainda mais especial. A educadora física também destacou que pretende ajudar sua família se vencer o prêmio milionário.

Larissa: "Gente, que felicidade de estarmos nós quatro aqui, as desérticas do BBB 23. Muito obrigada de coração, vocês estiveram com a gente em todas as jornadas, isso é muito mérito de vocês."

Larissa: "E agora vem o maior sonho meu, que é chegar à final e eu conto muito com vocês. Já está rolando a votação e eu quero muito."

Larissa: "Eu me joguei nesse jogo, eu fui a Larissa, me posicionei sempre que eu pude - às vezes, certa, às vezes, errada -, cheguei a sair do programa, voltei, tive coragem, fortaleci meus laços, montei estratégias, fui Líder, Anjo, Monstro, briguei, perdoei, fui perdoada. Enfim, eu vivi o Big Brother."

Larissa: "Agora eu conto com vocês para eu chegar à final, poder mudar a vida da minha família ganhando esse prêmio, e mudar a vida de tantas pessoas que eu pretendo."