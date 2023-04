Cezar Black alfineta finalistas do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black não perdeu tempo e alfinetou suas rivais do BBB 23 (Globo). O ex-brother pediu recomendações de filmes de terror em seu Instagram, e usou a resposta dos fãs para alfinetar as sisters do top 4 do reality.

Uma das recomendações veio como uma indireta para Amanda, e Cezar usou uma peruca loira para responder. No meio de sua fala, ele ainda passou os fios por seus dentes, alfinetando a finalista do programa. "Esse 'Dormindo até o Fim' eu não achei. Eu acho que ainda tá em cartaz. Será que ele já sai em lançamento essa semana? Vamos esperar", disse ele.

Cezar ainda alfinetou Larissa, usando uma peruca morena de seu acervo. "'A Volta dos Que Não Foram'. Esse é antigo. Esse não, esse tá batido. Mas eu 'truce' pra vocês lá da casa um pergaminho. Conhecem? É aquele que elimina, elimina e volta", disse o enfermeiro.

O ex-brother ainda buscou por 'As Desérticas' no aplicativo de filmes. "Falaram dele, que é assustador. Tem um aqui. Avaliação: nota zero", brincou Cezar.