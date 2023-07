Alexandre de Moraes é hostilizado em Roma e tem filho agredido; PF instaura inquérito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto internacional de Roma, na Itália, na sexta-feira, 14. O filho do magistrado chegou a ser agredido.

Os agressores foram identificados pela Polícia Federal como Andréia, Roberto Mantovani Filho e Alex Zanatta Bignotto. Os dois são empresários e membros de uma mesma família de São Paulo, voltando de férias na Itália. Já o ministro voltava da Universidade de Siena, onde palestrou no Fórum Internacional de Direito, seguindo para outros compromissos na Europa depois.

O ministro estava acompanhado de familiares durante a viagem, quando um grupo de três pessoas começou a xingá-lo. Andréia xingou o ministro de “bandido, comunista e comprado, e em seguida Roberto Mantovani Filho continuou os xingamentos, chegando a agredir com um tapa o filho do ministro, um advogado de 27 anos.

O terceiro agressor, Alex Zanatta Bignotto, se juntou aos outros, lançando xingamentos ao magistrado. O grupo teve fotos registradas por uma pessoa que estava com Moraes no aeroporto, e as imagens foram usadas pela polícia, que conseguiu identificá-los por reconhecimento facial e encontrá-los no desembarque, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

A PF abriu uma investigação que pode atingir, além dos agressores em questão, ainda outros criminosos.