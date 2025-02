Além de Maike, quem mais causou punição gravíssima no BBB 25?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maike foi punido nesta quinta-feira (13) e perdeu 500 estalecas no BBB 25 (Globo). O brother foi punido por ter ficado sozinho no Apê do Líder enquanto João Gabriel deixou o cômodo para conversar com outros participantes no corredor.

QUEM MAIS CAUSOU PUNIÇÃO GRAVÍSSIMA?

Além de Maike, João Pedro também já perdeu 500 estalecas de uma vez só. O brother cometeu uma punição gravíssima quando, durante a dinâmica Freeze, em que todos devem permanecer "congelados", desobedeceu a ordem e saiu correndo para abraçar Gracyanne Barbosa, que havia acabado de voltar do Quarto Branco.

João Pedro, Maike e João Gabriel tomaram três punições gravíssimas. Com menos 500 estalecas cada um - ou seja, 1.500 estalecas a menos para a casa, os participantes ultrapassaram as 100 punições no Vacilômetro. João Gabriel saiu do Apê do Líder e deixou João Pedro e Maike no local. Os dois brothers perceberam e tentaram sair correndo do cômodo. Ao serem avisados sobre o Vacilômetro, os participantes, com medo do Tá Com Nada, se apressaram para comer.