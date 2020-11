Advogado morre após carro despencar de 5 metros da garagem de prédio

O advogado e ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil seção Bahia (OAB-BA) e ex-presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (ABAT), Jorge Lima, 51, morreu na manhã desta quarta-feira (18), após o carro em que ele estava cair de uma altura de cerca de 5 metros, em um prédio do bairro da Graça, em Salvador.

Segundo um site de notícias do Globo, Jorge manobrava o carro quando perdeu o controle da direção, quebrou uma parede do prédio e caiu de uma altura de cerca de cinco metros.

Por meio de nota, a OAB-BA lamentou a morte do profissional e afirma que Jorge Lima sempre honrou a advocacia.

"A advocacia baiana está enlutada. O advogado Jorge Lima nos deixou após ser vítima de um acidente de carro, no bairro da Graça. Defensor incansável dos direitos e garantias fundamentais, Jorge Lima honrou a todos os advogados e advogadas com sua atuação sempre firme, principalmente no campo do Direito do Trabalho", diz trecho do texto.