Advogado conhece homens em bar e acaba dopado e roubado

Ao recuperar o aparelho, o advogado conseguiu ter acesso a uma foto que tirou com os suspeitos quando estava na mesa do bar.

Na manhã de terça-feira (15), ele foi até o local com a Guarda Civil Municipal e, ao ativar remotamente a função "alarme" do aparelho, encontrou o telefone tocando na mochila de um dos suspeitos do crime.

Ele se abrigou em uma área coberta quando começou a chover e foi convidado por outros três homens que estavam sob uma marquise do bar para sentar com eles.

Um advogado de 34 anos registrou um boletim de ocorrência afirmando que foi dopado e roubado por homens que conheceu em um bar na zona oeste de São Paulo. Antes do crime, ele chegou a tirar uma foto com os suspeitos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.