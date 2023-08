STF nega recurso de defesa e pode decidir se Robinho vai cumprir pena no Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), rejeitou nesta quarta-feira (16), o pedido de defesa de Robinho, para que o governo da Itália forneça a cópia do processo que o condenou a 9 anos de prisão por estupro.

De acordo com o G1, com a medida, a defesa do ex-jogador tem 15 dias para contestar o pedido de execução de pena.

Se concedida, a medida poderia atrasar a conclusão do procedimento e o início de um possível cumprimento da pena. Porém, com a rejeição do pedido, o processo de homologação da decisão pode voltar a tramitar.

Robinho foi condenado por estuprar, junto com outros cinco homens, uma mulher albanesa em uma boate em Milão, na Itália. O crime ocorreu em 2013, quando ele era um dos principais jogadores do Milan.