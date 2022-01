Adolescente tem perna dilacerada ao ser atacado por cachorro no DF

Um menino de 12 anos teve parte da perna dilacerada ao ser atacado por um cachorro de um vizinho em Platina, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (5). O policial militar Henrique Araújo, tio do adolescente, conseguiu intervir e atirou contra o cão. O PM contou que o menino estava na garagem de casa, com o portão entreaberto, quando foi atacado pelo cachorro, e que deu chutes no animal que soltou o menino, que foi levado ao hospital, e passa bem. Após o sobrinho ser levado ao hospital, o PM contou ao G1 que o cachorro continuou solto na rua e que tentou atacá-lo, e nesse momento ele atirou contra o animal. "Ele estava muito nervoso, enfurecido, salivando bastante, e veio para me atacar. Foi quando precisei efetuar o disparo e exterminar o animal", relatou.

