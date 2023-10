Adolescente morre afogado ao ficar enrolado em rede de pesca

Vitor Silva, de 12 anos, morreu afogado ao ficar preso em uma rede de pesca no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A tragédia ocorreu no domingo (15).

Segundo o G1, a mãe de Vitor disse que o filho havia acabo de almoçar quando foi foi chamado pelo primo e um amigo para tomar banho no rio.

Em certo momento, o adolescente teria dado um mergulho, mas não retornou. O primo notou a ausência e chamou um tio para ajudar a procurá-lo nas águas.

O homem pulou no rio e conseguiu encontrar Vitor, que estava preso com o braço preso em uma rede de pesca. Com o auxílio de um canivete o tio cortou a rede e conseguiu colocá-lo na superfície.

A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu e morreu.