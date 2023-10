Homem é encontrado em motel após mentir para esposa que havia sido sequestrado

Segundo o tenente Afonso, da Polícia Militar, um motorista de corrida por aplicativo ligou para a esposa e disse que havia sido sequestrado após aceitar uma corrida de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, para João Pessoa, no dia 2 de outubro; duas horas depois, ele ligou par a companheira e disse que havia sido liberado pelos “criminosos”, mas desde então, não entrou mais em contato com ela.

Um homem que não teve o nome divulgado foi encontrado em um motel, após ter mentido para a esposa que havia sido sequestrado. O caso aconteceu na Paraíba no início deste mês, no entanto, o caso foi divulgado apenas agora, por um dos policiais que participaram da ação.

