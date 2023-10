Vice-governador do Rio diz que seca na Amazônia é sinal de que “nossos dias estão contados"

O vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, declarou nesta terça-feira (17) que a tragédia ambiental na Amazônia, com a seca no Rio Negro, deve servir de alerta para o Rio, apesar da riqueza natural do Estado, e para todo o país. O Rio Negro atingiu a maior seca em 121 anos de medição em Manaus na segunda-feira (16).

"Nossos dias estão contados, estão caminhando para o fim. Esta é uma frase dura, difícil de ouvir e mais difícil ainda de falar. Mas, se não encararmos (as mudanças climáticas) com realidade, se não constrangermos a sociedade, se não dermos esse foco aos nossos pensamentos e ações, não vamos reverter a realidade que as mudanças climáticas estão impondo", declarou o vice-governador.

A declaração foi feita na abertura da 8ª Conferência Cidades Verdes, na manhã desta terça. O evento, produzido pelo Instituto Onda Azul em parceria com a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), reúne até amanhã mais de 40 gestores e especialistas para discutir “O futuro da água e da energia nas cidades sustentáveis”.