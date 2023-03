Adolescente busca atendimento em UPA para machucado no joelho e morre após ser medicado

A Polícia Civil investiga a morte do adolescente Herbert de Oliveira da Silva, de 15 anos, que morreu após ser medicado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Distrito Federal, devido a um machucado no joelho enquanto jogava futebol.

Segundo a mãe do jovem, Thelma de Oliveira, o filho se machucou no sábado (4), mas não foi ao médico. Já no domingo (5), ele deu entrada na UPA, foi medicado e liberado. Quando chegou em casa, bolhas apareceram no corpo dele então ele foi levado outras duas vezes ao hospital onde foi medicado novamente e liberado.

Na quarta-feira (8), mais manchas surgiram no corpo e Herbert que teve dificuldade para respirar. Ele deu entrada na UPA novamente, e recebeu medicação mais uma vez. Após isso, ele teve uma parada respiratória.

Os médicos tentaram reanimá-lo por quase 1 hora, mas ele não resistiu.

O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte.