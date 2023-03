56 pessoas são resgatadas em situação de escravidão em plantação de arroz

56 pessoas foram resgatadas em condições semelhantes à escravidão em duas propriedades rurais no município de Uruguaiana no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores precisavam caminhar de cerca de 1h sob o sol escaldante para chegar até o local de trabalho. Além disso foi encontrada comida estragada e não havia fornecimento de água.

Entre os resgatados haviam 10 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Há relatos de um acidente com um facão e ficou sem movimentos de dois dedos do pé. Eles trabalhavam cortando arroz com uma faca doméstica e aplicando agrotóxicos.

O auditor-fiscal que trabalhou na operação Vitor Siqueira Ferreira, contou que durante a abordagem, os trabalhadores que ainda estavam almoçando, tentavam afastar as formigas que misturavam à comida.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego os trabalhadores eram da região de São Borja, Alegrete e Uruguaiana no Rio Grande do Sul. O responsável pela contratação dos trabalhadores foi preso em flagrante.