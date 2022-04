99 muda política de segurança após acidente com ex-bbb Rodrigo Mussi

A empresa de aplicativo 99 mudou sua política de segurança após o ex-bbb Rodrigo Mussi sofrer um grave acidente durante uma corrida no aplicativo na madrugada do dia 31, na Marginal Pinheiros, zona Oeste de São Paulo. A assessoria de Rodrigo confirmou que ele estava sem cinto de segurança no momento do acidente.

De acordo com a 99, trata-se de uma conscientização acerca da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança em todas as corridas, seja de viagem curta ou longa. “Já está ativa a possibilidade do motorista cancelar a viagem caso o passageiro se recuse a usar a proteção, sem penalidades ao condutor”, disse a empresa em publicação no facebook.

Além disso, a 99 informou que nas próximas semanas haverá um espaço dedicado para motoristas e passageiros reportarem viagens sem o uso do cinto de segurança. "Usuários que desrespeitarem as regras receberão alertas educativos a até bloqueios, em caso de reincidência”, diz o texto.