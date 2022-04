Ex-BBB Rodrigo Mussi é arremessado de carro em acidente e teria sofrido traumatismo craniano

Rodrigo Mussi, do BBB22, sofreu um acidente de carro em São Paulo nesta quinta-feira (31). O ex-brother de 36 anos está internado.

De acordo com a assessoria de Rodrigo, ele estava no banco de trás do passageiro, utilizando o serviço de um motorista por aplicativo. Sem cinto de segurança, no momento do acidente ele acabou sendo arremessado para a frente do carro. O motorista de app que dirigia o carro confirmou a informação ao jornal Bom Dia São Paulo.

A equipe de Rodrigo disse que ainda está aguardando mais informações sobre o ex-brother.

O jornal SPTV, da Globo em São Paulo, noticiou o acidente e informou que a vítima teve traumatismo craniano, mas não revelou que se tratava do ex-bbb Rodrigo.