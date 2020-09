Vídeo: Mulher leva cobra para passear em carrinho de bebê

Uma cena que viralizou nas redes sociais mostra uma mulher passeando com uma cobra, no Centro de Belo Horizonte. Na imagem, o reptil é colocado em um canteiro com grama.

Depois da filmagem, outras pessoas começaram a divulgar relatos sobre outros passeios feito pela mulher com o animal, inclusive, usando um carrinho de bebê.

A dona da cobra ficou conhecida em Belo Horizonte após os vídeos. Algumas pessoas chegaram a comentar nos posts afirmando que mulher tem permissão para criar o animal.