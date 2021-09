Vídeo mostra caso de ‘verme no olho’, doença rara no Brasil

Um caso de loíase, doença causada por verme no olho, foi destaque nesta semana no 'New England Journal of Medicine'.

A paciente da Alemanha, uma antropóloga de 36 anos, mostrou o vídeo da situação causada pelo verme da espécie Loa loa, que é comum no Centro e no Oeste da África. Ela foi infectada em viagem a trabalho para a República Centro-Africana.

A doença não é infecciosa, e é causada por uma mosca que pousa no olho. O verme deixado pelo inseto, então, migra através da pele e pode produzir áreas de inchaço inflamatório.

O sistema imunológico reage podendo trazer danos às estruturas e causar até perda da visão.

No Brasil, o parasita que causa a toxoplasmose é o mais preocupante, e costuma “gostar” do tecido do sistema nervoso central, que também pode levar à cegueira se infectar a retina. A doença é extremamente rara fora do continente africano. Mas em São Paulo, um caso já foi registrado, em 2012. Uma mulher natural de Camarões foi infectada, conforme relatos de médicos da Unifesp. Ela foi tratada;

