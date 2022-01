Boxeador não aceita derrota e acerta soco em juiz; vídeo

Iago Kiladze protagonizou um momento ousado após não aceitar a decisão do juiz durante uma luta de boxe. Segundo o Metrópoles, o lutador da Geórgia foi atingido pelo adversário e caiu. O arbitro interrompeu o embate e decretou vitória para Victor Faust, da Ucrânia. Kiladze não aceitou o resultado e deu um soco no rosto do juiz. O momento da confusão foi divulgado nas redes sociais. Fine? Suspension? Both? Neither? pic.twitter.com/tZu5r6gNJ9 — RJ Clifford (@RJcliffordMMA) January 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.