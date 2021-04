Bebê iraquiano é o primeiro do mundo a nascer com três pênis

Um bebê de Duhok, no Iraque, precisou passar por uma cirurgia para remover dois pênis extras: um de 2 cm na raiz do membro principal e outro de 1cm próximo ao escroto. O caso foi publicado no Internacional Journal of Surgery Case Reports.

Este foi o primeiro caso registrado no mundo. O menina tinha 3 meses quando a história foi publicada, pela primeira vez, ano passado.

Em visita de acompanhamento um ano após a operação, nenhum problema foi encontrado no menino, de acordo com o médico Shakir Saleem Jabali, autor do relatório.

Ainda segundo a publicação, os médicos responsáveis pelo caso informaram que apenas um em cada seis milhões de meninas nasce com mais de um pênis no corpo.