Enquete mostra paredão acirrado entre Maike e Vinícius no BBB25

Na enquete do Notícias da TV, Vinícius também aparece na frente com 52,87% dos votos, contra 37,51% de Maike, e 9,62% de Renata.

Segundo a parcial do Uol, Vinicius aparece como o mais cotado para deixar o reality com 48,54% dos votos. Logo atrás, Maike surge com 47,49%. Enquanto Renata, não enfrenta grandes riscos, somando apenas 3,97% dos votos até o momento.

O paredão do BBB25 entre Maike, Renata e Vinícius ainda não está definido. Segundo as parciais de enquetes nesta quarta (9), os votos estão acirrados e a eliminação deve ser decidida por uma margem apertada entre Vinicius e Maike.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.