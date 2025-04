Emparedado, Vinicius chora e diz que tem mau pressentimento; vídeo

Vinicius não merece sair contra o Maike #BBB25



Emparedado ao lado de Maike Cruz e Renata Saldanha no BBB 25, Vinícius Nascimento desabafou com aliados e revelou um mau pressentimento sobre a eliminação desta quinta-feira (10). O brother comparou o momento à frustração de não ter participado da própria formatura e disse sentir que a história pode se repetir.

“Foram duas vezes que veio a sensação desse pensamento muito ruim, de uma situação que eu já passei. Eu já cheguei até a comentar e me machuca muito, que foi finalizar minha faculdade sem conseguir ter minha formatura. Estar aqui sempre com essa sensação de que não vai [dar certo] me lembra muito isso. Me dói muito”, disse ele, emocionado, em conversa com Vitória Strada, Diego Hypolito e Guilherme Albuquerque.

Chorando, o promotor de eventos relembrou o momento marcante: “A faculdade, até então, era a coisa mais importante da minha vida, que eu me dediquei ao máximo para conseguir, e me formar era algo que eu queria muito. Quando teve a pandemia, que eu não consegui me formar, e logo depois comecei a trabalhar. Me doeu muito porque eu colei grau sentado no chão do bar em que eu trabalhava.”

Ele ainda explicou que a sensação de fracasso dentro do jogo o transporta de volta àquele período difícil: “Quando eu começo a ver que não vai, é como se eu voltasse ao dia que eu colei grau sentado no chão. É uma sensação muito ruim que me resgata.”