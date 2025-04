Daniele Hypolito é eliminada com 50,37% dos votos do BBB25

Daniele Hypolito foi eliminada com 50,37% dos votos, na noite deste domingo (06), no BBB25. Ela enfrentou o paredão contra João Pedro, que teve 45,38%, e Maike, que foi o menos votado, com apenas 4,25% dos votos do público.

Antes de anunciar a saída da ex-ginasta, o apresentador Tadeu Schimidt avisou para Maike que ia focar nos outros dois emparedados.

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos nove. E como é interessante chegar, a essa altura do campeonato, com um Paredão tão imprevisível. Quem chega mais forte? Dani voltou do Paredão que eliminou a Gracyanne. Maike voltou do Paredão que eliminou a Aline. João Pedro sequer foi ao Paredão. Como avaliar as forças?", começou Tadeu.

Por fim, o apresentador revelou que Daniele deixa o reality.