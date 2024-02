Wanessa Camargo acredita ter sido cancelada após 'sinais' no show de Glória Groove

Wanessa acha que está cancelada, pois tinham 3 pessoas da equipe dela na banda da Glória Groove e nenhum olharam na cara dela.



Ela queria o que? Que descessem e fossem abraçar ela?



Mas num ponto ela tem razão: Tá canceladíssima. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4dGqCoI8Xg — Alex Lucena - MODO BBB (@AlexLucena) February 1, 2024

Wanessa Camargo gostou do show da Glória Groove, mas ela cismou ter percebido alguns sinais durante a apresentação da intérprete de "Bonequinha". Em conversa com Giovanna, Marcus Vinicius, Yasmin e Lucas Henrique na tarde desta quinta-feira (1), a sister contou que tinha chegado a conclusão que já estaria cancelada fora do BBB 24.

A filha mais velha de Zezé Di Camargo estranhou a forma como foi tratada por três pessoas de sua equipe, que estavam na banda de Glória Groove, uma das atrações da festa na noite anterior. "A Monique [uma das delas] me ligou no meu aniversário, a gente se falou, e tenho intimidade com a Monique e ela não olhou na minha cara", começou a participante.

Ela continuou: "Fiquei olhando para ela e ela não fez um bico, não fez nada, era como se não me conhecesse", explicou. "Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Glória", disse a cantora.

Marcus então contou a situação para MC Bin Laden, que estava se aproximando da rodinha de conversa na área externa da casa. "Três pessoas da equipe da Wanessa estavam com a Glória e não olharam para a cara dela. Ela acha que está cancelada lá fora", destacou o comissário de voo.

O funkeiro tentou acalmar a colega de confinamento. "Para, Wanessa! Eles são da sua equipe... Pode ter sido uma ordem da produção do programa."