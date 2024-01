Wanessa aconselha Isabelle sobre Davi e brother ouve atrás da porta

Isabelle disse que entende, mas que não se vê tanto só com Davi e costuma sempre conversar com Marcus e Leidy Ellen, mas agradeceu pelo conselho e disse que o 'toque' iria acrescentar em sua vida.

"Não é para você não ficar com ele. Mas eu tô dizendo para você sair da casinha. Chegar em um grupo que você não está acostumada a ir, sentar lá com a gente pra conversar", disse a cantora, que afirmou que 'viu coisas que não gosta' no brother.

Wanessa disse pra Isabelle que só vê ela com o Davi e já reparou coisas que nao gosta nele. Ela diz pra Isabelle se enturmar com outras pessoas também. #BBB24 pic.twitter.com/cRYOqVROUi

