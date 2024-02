'Tudo o que o Davi faz incomoda, né?', dispara Fernanda a Wanessa

Wanessa disse que tem certeza do que está falando sobre Davi, mas que num paredão com ele pode sair por acharem ela planta e ele injustiçado pic.twitter.com/o5GeMZsOKs

Na conversa, Wanessa afirmou que em um paredão com Davi, pode ser que o público opte por eliminá-la, mas que tem certeza do que fala sobre o brother.

"As risadas que ele dá, as palmas que ele dá, os socos no peito, o deboche que ele dá. Tudo incomoda, tudo né?", disse a confeiteira.

Em conversa com Fernanda neste sábado (10), Wanessa voltou a falar sobre o seu assunto favorito no BBB24: Davi.

