Tadeu alerta Bin Laden e Davi após briga: 'agressão física é inaceitável'

"79 dias na casa. Quase 80 dias vividos com intensidade que vocês jamais tinham experimentado. Tanto esforço e tantas emoções, tanto sofrimento mesmo. Vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí vocês resolvem jogar tudo isso no lixo em cinco minutos de descontrole", iniciou ele.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.