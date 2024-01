Rodriguinho chora por críticas, mas se gaba: 'não ganha em 3 anos o que eu gasto 3 meses'

O cantor disse que prefere estar em casa com sua família e cachorros, mas fez um combinado com sua mulher e filhos. "Mas eu assumi um compromisso de estar aqui", destaca o cantor. Então, ele se emociona e diz que não gosta de chorar.

O pagodeiro não segurou as lágrimas ao reclamar de ver pessoas que nunca viu na vida virarem a cara para ele no programa. "É muito fácil pegar a parte 'não quero estar aqui' e sair propagando não quero estar aqui", disse ele a Lucas Henrique.

Rodriguinho chorou e desabafou após ser criticado no BBB24 por falas que deram a entender que ele está esnobando a competição, mas pouco depois voltou a se gabar de sua vida financeira, na noite desta segunda-feira (22) antes do 'Sincerão'.

