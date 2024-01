Nizam detona Vanessa Lopes e Bin Laden alerta sister sobre comentários

Mais uma rivalidade se forma no BBB24. Nizam criticou Vanessa Lopes neste sábado, 13, e a sister ficou sabendo dos comentários após ser alertada por MC Bin Laden.

Nizam afirmou que a tiktoker foi grossa com ele em um momento na casa, e além disso, criticou o fato de ela ficar se olhando o tempo inteiro no espelho. Em conversa com Rodriguinho, Nizam disparou que vai relevar a situação, senão a chamaria num canto e diria: "Tu nunca mais fala assim comigo na tua vida, menina!”.

No Quarto do Líder, ele criticou o fato de Vanessa ficar o tempo inteiro olhando no espelho, e Matteus saiu em defesa da sister.

Bin Laden alertou Vanessa, que agora parece ter acordado para o jogo. “Agora o jogo fica mais fácil pra mim, porque eu já começo a não gostar de pessoas…”.

Bin Laden também conversou com Nizam sobre Vanessa.

Bin Laden: “Tu teve um embate com ela, tá ligado? Por isso que eu nem te perguntei nada se você teve um embate com ela. Você entende?”

Nizam: “Eu só queria entender o porquê ela foi grossa comigo de graça.”

Bin Laden: “Mesma coisa eu falo pra você. Independente de qualquer coisa, a Vanessa e o Vini sempre serão meu primeiro bagulho de defesa. Independente de quem seja, só que foi que nem aquele bagulho, nós somos amigo, tá ligado? Se tiver treta, eu sempre vou te defender. Só que tenho amizade com ele. Nós tem amizade, tem visão, tá ligado?“