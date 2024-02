Matteus tem nova conversa com Deniziane após término: 'Já chorei o que tinha que chorar'

Matteus para Deniziane : "Não tem porque, a gente vai alimentar uma coisa que não vai existir, entendeu?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/oNPbLrzhem — Big Brother Brasil (@bbb) February 15, 2024

Mais calmo depois de ter chorado as mágoas pelo término com Deniziane, Matteus teve uma nova conversa com a sister nesta quinta-feira (15), e disse para ela seguir a vida e o seu jogo.

Deniziane disse que estava preocupada com o brother, e ele afirmou: "Preocupada com o quê? Que estou chorando? Já chorei o que tinha que chorar. Eu sofri", diz ele. "Só quero te ver bem", declara a sister. "Segue a normalidade, amigos", ressalta ele.

O brother também deixou claro os limites da situação com Deniziane, quando a sister fez carinho em seu braço. "Vida que segue, não vou mudar meu relacionamento com você. O que vai mudar é que não vou ficar muito próximo, não quero", disse.

