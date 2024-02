Fernanda e Rodriguinho se estranham e trocam farpas: 'parei de piada'

A verdade é que Fernanda e Rodriguinho estão apenas se aturando kkkk não se suportam #BBB24 pic.twitter.com/hINK5yPPVX — gigi fofocas (@gigifofocas) February 16, 2024

Clima tenso entre os gnomos. Fernanda e Rodriguinho se estranharam e trocaram farpas nesta sexta-feira, 16. A sister não gostou de uma piada do brother, que rebateu: "Pessoal vem na defensiva"

Fernanda: "É, defensiva... Você que é cheio de piada, não?"

Mais cedo, Rodriguinho criticou para Pitel algumas atitudes de Fernanda, após a confeiteira usar o termo 'retardado'.

Já Fernanda desabafou com as sisters no quarto da Líder Raquele sobre se sentir excluída dentro do próprio grupo, especialmente pela forma como Rodriguinho quer liderar. "Parece que eu estou um pouco deslocada deles. Também não concordo com metade das coisas que eles falam. Eu fiquei muito mal semana passada, eu até fiquei mais reclusa. Parecia que eu era a idiota da edição pelo olhar deles.

"Não estou dizendo da casa. Mas tipo as pessoas que estão comigo estavam me julgando e de um jeito não legal. E parece que a régua é do Rodrigo em vários momentos. Parece que o que ele fala é o certo, e aí eu faço tudo errado".

"Parece que a gente tem que fazer mais ou menos a forma dele. Mesmo sabendo que não é isso, mas parece que a gente está desapontando ele. E Pitel ali agarradíssima".