Em noite de eliminação, Marcus chora e se despede de cômodos do BBB24

Coitado, caiu no paredão errado #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/N9gx9MzKPl — Brenno Moura (@brenno__moura) February 13, 2024

Marcus Vinicius está sentindo muito a eliminação neste paredão contra Davi e Isabelle. O brother ficou em clima de despedida na noite desta terça-feira (13), e passou por vários cômodos da casa, observando-os como se dissesse adeus.

Sozinho observando o painel tático na academia do BBB24, ele emocionou e rezou para que continue no programa. O comissário de voo tinha o sonho de entrar no reality show e tentava entrar no programa há 13 anos.

"Não é a hora ainda, Deus, por favor. Te peço com todo meu coração, pela minha família, mãe e avó, pela criança que fui cheia de sonhos", pediu ele. "O tanto que eu quis estar aqui... O tanto que eu quis viver isso. Tenho muita história para escrever aqui dentro. Eu confio no teu propósito para mim e quero muito que seja aqui dentro ainda. Me dá oportunidade, Senhor, por favor.", completou.

As enquetes apontam que o brother pode sair com até 80% dos votos. Não devido à rejeição, mas porque ele enfrenta Davi e Isabelle, que estão bem fortes com o público. Nas redes sociais, internautas apontam que Marcus 'caiu no paredão errado'.

Nas redes sociais, a família de Marcus homenageou o brother com um vídeo contando a sua história, e mostrou que ele tentou entrar no BBB diversas vezes, tendo desde criança o sonho de participar do programa.