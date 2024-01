Davi, Juninho e Thalyta estão no paredão do BBB. O público vai votar para definir quem fica no reality.

A berlinda foi formada, nesta sexta-feira (12), com a indicação do líder Rodriguinho em Davi. Na sequência, Juninho e Raquele receberam seis votos, cada, e empataram como os mais votados pelos confinados. Com isso, o Líder Rodriguinho deu o voto de minerva em Juninho.

No contra-golpe, Juninho optou por Thalyta.