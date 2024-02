Brothers disputam prova de resistência para conquistar liderança no BBB

Amanhã (9), o líder terá que definir os alvos no Na Mira do Líder para a formação do paredão. Além disso, o ganhador da Prova terá um ano de Meli+ e R$ 10 mil em compras no Mercado Livre.

Com exceção de Giovanna, que está com o pé machucado, todos os brothers participam. Quem vencer a competição vai ter direito de vetar um participante na próxima Prova.

