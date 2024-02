Boninho diz que Wanessa pode ser eliminada hoje; veja

"Apesar de tudo isso, Wanessa, um beijo! Você caiu nessa loucura, acha que as pessoas têm que aprovar, reprovar, tanto faz. Tá no jogo, é uma grande brincadeira e vale tudo", completou.

"Na festa, a Wanessa falou com a galera que ela iria entrar no confessionário hoje e se votar, o que não pode acontecer - está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática. Então vamos ver o que vai acontecer", disse ele, ao publicar vídeo no Instagram.

