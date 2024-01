Bin faz oração após saída de Vanessa Lopes e Juninho chora ao lembrar de irmão com esquizofrenia

Após a sugestão, Juninho abriu as mãos e os colegas que estavam no quarto se juntaram à roda. O motoboy também se emocionou após a saída da tiktoker, ao relembrar do irmão. “Dei uma choradinha aqui e tipo, pensei no meu irmão […] Meu irmão tem um problema sério. Meu irmão é esquizofrênico”, afirmou.

MC Bin Laden convocou uma roda de oração no quarto Gnomo nesta sexta-feira (19) no BBB24 após a desistência de Vanessa Lopes, cuja saúde mental vinha causando preocupação nos brothers e em alguns telespectadores fora da casa.

