Beatriz relembra desentendimento antigo e leva invertida de Davi

Beatriz relembrou um antigo desentendimento que teve com Davi há algumas semanas atrás e acabou levando uma invertida do brother, nesta sexta-feira (22), no BBB.

O brother disse que era para ela ter cuidado com as palavras por que podem prejudicar as pessoas dentro e fora do jogo. Beatriz disse que estava brincando, mas Davi reforçou sua opinião sobre os comentários.

"Às vezes, o público que está assistindo lá fora não vai achar que é brincadeira", disse ele.