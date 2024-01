BBB24: Enquete indica quem pode sair entre Beatriz, Davi e Pizane

Beatriz, Davi e Lucas Pizane se enfrentam no terceiro paredão do BBB24, e as enquetes já indicam quem tem mais chances de sair. Vale lembrar que as enquetes são apenas uma pesquisa e não trazem o resultado real, que só será revelado no programa ao vivo.

A votação é para quem o público quer que fique.

No resultado parcial da enquete do Uol, Davi aparece como o preferido dos leitores do site, com 35,79% dos votos, seguido de Beatriz, com 33,24%.

Em último lugar, ou seja, com mais chance de ser eliminado, aparece Lucas Pizane, com 31% dos votos.