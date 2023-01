Wanessa Camargo não estará no BBB23; saiba o motivo

Antes dada como certa no BBB23, Wanessa Camargo não será vista no reality show. Pelo menos é o que garantem as fontes da coluna Splash, do Uol.

A cantora teria chegado a ter negociações avançadas com a TV Globo, mas não gostou da proposta e acabou rejeitando o acordo final.

Pelo jeito, Wanessa estava mesmo querendo aparecer em um reality show já que segundo Leo Dias, ela tinha vontade de entrar no programa nas edições passadas, mas o então marido Marcus Buaiz "não aprovava" a ideia.

Agora divorciada e namorando Dado Dolabella, ela estaria decidida a entrar no programa, se não fosse o acordo insuficiente proposto pela emissora.

Com isso, Wanessa teria procurado a Netflix, e nas reuniões apresentou proposta de um reality show da sua nova fase da carreira e vida pessoal após o fim do casamento com Buaiz e o namoro com Dado: "Já pensou se neste período eu fico grávida? Aí já mostramos a novidade e tudo mais", teria dito Wanessa em uma das reuniões.

Segundo o Splash Uol, as negociações estão em andamento e o martelo ainda não foi batido. O BBB tem estreia prevista para o próximo dia 16.