Casa de Vidro do 'BBB 23' está sendo montada em shopping do Rio de Janeiro

A pouco mais de uma semana para a estreia da 23ª edição do Big Brother Brasil (Globo), a montagem da Casa de Vidro está acontecendo e a estrutura deve movimentar um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro (RJ) antes mesmo do programa começar. De acordo com o jornal Extra, a casa está sendo instalada no shopping Via Parque, o mesmo onde foi realizada a Casa de Vidro do BBB 20.

Nesta sexta-feira (6), a parte do shopping em que a estrutura do BBB 20 foi montada estava coberta com um pano preto e bloqueada para passagem. Ainda segundo o Extra, o local abrigava um parquinho infantil, desmontado recentemente, e passou por uma limpeza na quinta-feira (5).

A Globo já havia antecipado que a dinâmica na Casa de Vidro do BBB 23 teria início antes da estreia do programa, que acontece no dia 16 de janeiro. É a primeira vez que isso ocorre, já que, nas outras edições, ela foi uma solução para "compor" o elenco original. A previsão, segundo o Extra, é que a casa comece na próxima terça-feira (10), cinco dias antes da transmissão do primeiro programa na TV.

Esta será a sexta edição do BBB em que uma casa de vidro será instalada em local público (mais uma vez em um shopping do Rio). O objetivo é deixar candidatos a uma vaga no programa confinados ali, aos olhos do público. É o povo quem decide quem merece ir para a Casa e continuar no reality.