Vídeo: Primeira eliminada, Marília comemora saída de Gabriel do BBB: 'Ovão de ouro'

"Ovão de ouro, eliminado. Me fez tanto mal, fez tanto mal com a Bruna, fez tanta mancomunação, tanta 'jogação', tanto ódio, tanta prepotência, tanta raiva, a troco de quê? Ficou só uma semaninha a mais, só uns dias a mais", disse ela durante uma live no Instagram.

"Ovão de ouro" @MariliaCabrita comemora eliminação do @vulgofop no #BBB23 pic.twitter.com/abpgi2dV18

A primeira eliminada do BBB 23, Marília comemorou a saída de Gabriel Fop, o segundo eliminado do reality, nesta terça-feira (31).

