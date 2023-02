Key chora ao dizer que viu reflexo de Michael Jackson no BBB23; vídeo

Key chorando . O motivo? Ela viu Michael Jackson no espelho. Todo mundo do quarto fundo do mar , levantou para aclamar Key e obvio rir da cara dela HAHAHAHAHAHA #BBB23 pic.twitter.com/8WffjQMBbO

Key Alves chorou, na madrugada desta quarta-feira (01), após se assustar com reflexo de Michael Jackson em um espelho do BBB23. A jogadora de vôlei revelou que já fez terapia por sentir medo do artista, que morreu em 2009.

