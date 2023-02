Vídeo: Paulo Vieira zoa Gabriel no Big Terapia: 'lista das minorias que você ofendeu'

O humorista Paulo Vieira brincou com o eliminado Gabriel, nesta quarta-feira (01), durante o Big Terapia de hoje no BBB 23.

"É verdade que você vai usar adesivo de nicotina para parar com a Bruna?", questionou Paulo. Em seguida, ele perguntou ao ex-BBB com quem ele ja falou após a saída do reality. "Quando você saiu, sua primeira ligação foi da sua mãe, do De Férias com o Ex ou de seu advogado?".

"Tem uma lista aqui de todas as minorias que você ofendeu nesses 15 dias de programa", disse o humorista. O modelo apenas riu das piadas do apresentador.