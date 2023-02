Vídeo: Cara de Sapato descarta romance no BBB23: 'Tem uma pessoa lá fora'

Durante a festa do Líder, Cara de Sapato descartou romance no BBB23 ao desabafar com Cezar Black.

esse tô de boa é só até a amandinha chegar junto e só minha opinião importa pic.twitter.com/Vcz2Xgg32B — amanda. (@dvonfreak) February 2, 2023

"E aí, as meninas? Sarah e Tina estão loucas por você", disse Black ao lutador que logo descartou a possibilidade de se envolver com alguém dentro do confinamento.

"Eu tô muito tranquilo aqui dentro", opinou Cezar.

Cara de Sapato justificou sua decisão. "Tem uma pessoa lá fora que tenho que resolver um negócio. Só se eu chegasse aqui e me apaixonasse por alguém loucamente".