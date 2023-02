Vídeo: Larissa expõe jogo de Paula e detona sister: 'fala, mas não mente'

"Pode, mas não mente", Paula prosseguiu, se justificou e afirmou que ficou desesperada por ter errado em levar as informações para Cristian, do Quarto Fundo do Mar.

A professora de educação física contou que o grupo ia votar no Cristian, por sugestão da própria Paula."Ficamos surpresos por ela ser amiga do Cristian e colocar o nome dele na roda e combinamos de não contar pra Bruna, pra ela não contar pro Cristian".

"Ela falava sim sobre jogo com ele. Não estou tirando o erro do Cristian, mas acho que o desespero da Paula ontem foi por ser traída, mas também por desespero", disse Larissa.

Larissa deu a flecha "não consigo engolir" para Paula, nesta segunda-feira (13), durante o jogo da discórdia no BBB23. Ela expôs o jogo da sister com Cristian e chamou Paula de traíra.

