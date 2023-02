Paula ameaça Cristian no jogo da discórdia: 'Se eu volto, sua vida vira um inferno'

"Eu nunca fiz um pacto com você sobre jogo, você nunca teve nada para me oferecer de jogo. Vocês eram minoria, você não era líder, não tinha Poder Curinga", contou a Paula.

"Primeiro ponto, Cristian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo dos outros, você sabe disso", afirmou a sister.

Paula ameaçou Cristian durante o jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira (13), do BBB23. Ela deu a flechada de "não consigo engolir" para o brother e relembrou a traição do empresário com ela.

