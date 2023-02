Tina atende o Big Fone do BBB 23 e coloca Domitila e Gabriel no Paredão

Na noite de sábado (4), o Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 23 (Globo) sendo atendido por Tina. O 'susto' nos confinados foi exibido durante a edição do programa, que mostrou os melhores momentos da última festa e a Prova do Anjo.

