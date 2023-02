Após treta, Bruna Griphao reclama de jogo em grupo

Bruna: "Está muito difícil pra mim. Ainda se o grupo fosse menor, né... Realmente não voto em ninguém do nosso grupo hoje. Eu gosto realmente de todo mundo do nosso grupo"

Agora, a atriz se mostrou infeliz com o grupo. Ela falou sobre o assunto com Amanda e Paula.

Durante a madrugada, eles discutiram após Bruna e Paula conversarem com Cristian, o Anjo da Semana e adversário delas no game.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo do Quarto Deserto se envolveu em mais uma treta no BBB 23 (Globo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.